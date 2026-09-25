شي يتحدث عن فرص للقاء ترامب مجددًا

أكّد الرئيس الصينيّ شي جينبينغ إمكان عقد اجتماعين إضافيين مع نظيره الأميركيّ دونالد ترامب هذا العام، وذلك في ختام زيارة رسمية قام بها لواشنطن.



وقال شي، أثناء تناوله الشاي مع ترامب في البيت الأبيض: "بالنسبة إلى ما تبقى من هذا العام، ستكون هناك فرصتان أخريان للقاء: الأولى خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، والثانية خلال قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة".



ورحّب بزيارة الرئيس والسيدة الأولى للصين.