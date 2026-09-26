بالصور - البابا لاون يترأس قداسا ضخما في قلب باريس بمشاركة 700 ألف شخص

عبر البابا لاون الرابع عشر جادة الشانزليزيه السبت على وقع هتافات حشود غفيرة، قبل أن يترأس قداسا ضخما هو أبرز فعاليات اليوم الثاني من زيارته لفرنسا.



وعلى متن سيارته "بابا موبيلي"، بارك الحبر الأعظم مبتسما الأطفال ورحّب بحشود المصلين، الذين وصل كثر منهم قبل ساعات لرؤيته وهو يتجه نحو ساحة الكونكورد، حيث أُقيم مذبح أبيض يعلوه صليب بارتفاع أمتار عدة.



وبدأ القداس بعيد الساعة الثالثة عصرا (13,00 ت غ)، مع اصطفاف نحو 700 ألف شخص، بحسب الفاتيكان، على امتداد أكثر من كيلومترين وصولًا إلى شارع الجيش الكبير، خلف قوس النصر، حيث تابعوا القداس الذي استمر ساعة ونصف ساعة عبر شاشات عملاقة.