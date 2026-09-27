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وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا

أخبار دولية
2026-09-27 | 00:06
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وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
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وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تلقت رد فعل أوليا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء.

وأشار الى أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأميركي النهائي، وستتخذ قرارا بناء عليه.

وقال عراقجي: "شروطنا واضحة وأي تحرك نحو إعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على استيفاء هذه الشروط". وأضاف: "الحل التفاوضي وحده هو القادر على إخراجهم من هذا المأزق، هذا هو موقفنا".

أخبار دولية

عباس عراقجي

طهران

ترامب

مقترح

مضيق هرمز

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