الشرطة البريطانية تستدعي فريق إبطال متفجرات بالقرب من قاعدة جوية

أعلنت الشرطة في غرب إنكلترا عن "حادث كبير" وأخلت المباني القريبة من قاعدة تستخدمها القوات الجوية الأميركية، بعد توقيف عدد من الرجال للاشتباه في اعتزامهم القيام بأعمال جرميّة باستخدام متفجرات.



وقالت شرطة غوسترشاير في بيان، إنّ خبراء إبطال المتفجرات التابعين للجيش "يقومون حاليا بفحص عدد من المركبات".



وأضافت: "يتم حاليا إخلاء عدد من العقارات في منطقة ويلفورد، بعد الإعلان عن وقوع حادث كبير"، مشيرة إلى أنّه تم توقيف عدد من الرجال "للاشتباه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون المتفجرات".



وتقع قرية ويلفورد بجوار قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي يستخدمها أيضا سلاح الجو الأميركي.