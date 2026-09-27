في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد

في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا، ترأس البابا لاون الرابع عشر قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد، بمشاركة نحو مئة وخمسين ألف مؤمن، بينهم آلاف المرضى.



وفي عظته، دعا البابا المؤمنين إلى التوبة والرجاء، مؤكدًا أن لورد تبقى مكانًا تُحتضن فيه هشاشة الإنسان وآلامه، قبل أن يتوجه إلى الحجاج بالقول إنهم سيغادرون المزار "مرسلين للرجاء".



ويواصل البابا زيارته إلى لورد اليوم بلقاء المرضى والعاملين في مزار سيدة لورد، على أن يشارك مساءً في صلاة المسبحة ومسيرة المشاعل.