أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
أخبار دولية
2026-09-27 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
0
min
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا، ترأس البابا لاون الرابع عشر قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد، بمشاركة نحو مئة وخمسين ألف مؤمن، بينهم آلاف المرضى.
وفي عظته، دعا البابا المؤمنين إلى التوبة والرجاء، مؤكدًا أن لورد تبقى مكانًا تُحتضن فيه هشاشة الإنسان وآلامه، قبل أن يتوجه إلى الحجاج بالقول إنهم سيغادرون المزار "مرسلين للرجاء".
ويواصل البابا زيارته إلى لورد اليوم بلقاء المرضى والعاملين في مزار سيدة لورد، على أن يشارك مساءً في صلاة المسبحة ومسيرة المشاعل.
أخبار دولية
فرنسا
البابا لاون
قداس
سيدة لورد
التالي
وزارة الصحة التابعة للحوثيين: مقتل 7 في غارة استهدفت سوقا في اليمن
الشرطة البريطانية تستدعي فريق إبطال متفجرات بالقرب من قاعدة جوية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-26
بالصور - البابا لاون يترأس قداسا ضخما في قلب باريس بمشاركة 700 ألف شخص
أخبار دولية
2026-09-26
بالصور - البابا لاون يترأس قداسا ضخما في قلب باريس بمشاركة 700 ألف شخص
0
أخبار لبنان
2026-07-27
ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية
أخبار لبنان
2026-07-27
ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية
0
أخبار لبنان
2026-07-26
بطريرك الكلدان في العراق ترأس قداسًا لمناسبة زيارته لبنان في حضور الوزير مرقص ممثلًا رئيس الجمهورية: الصراعات شر يجب التخلص منه
أخبار لبنان
2026-07-26
بطريرك الكلدان في العراق ترأس قداسًا لمناسبة زيارته لبنان في حضور الوزير مرقص ممثلًا رئيس الجمهورية: الصراعات شر يجب التخلص منه
0
أخبار دولية
2026-07-04
البابا لاون يدعو أوروبا إلى تعزيز حماية المهاجرين خلال زيارته جزيرة لامبيدوسا الإيطالية
أخبار دولية
2026-07-04
البابا لاون يدعو أوروبا إلى تعزيز حماية المهاجرين خلال زيارته جزيرة لامبيدوسا الإيطالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:16
أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع
أخبار دولية
11:16
أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع
0
أخبار دولية
09:30
الشرطة البريطانية تعلن توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في التخطيط لـ"عمل إرهابي"
أخبار دولية
09:30
الشرطة البريطانية تعلن توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في التخطيط لـ"عمل إرهابي"
0
أخبار دولية
08:10
تكليف شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق في حادثة قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية
أخبار دولية
08:10
تكليف شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق في حادثة قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية
0
أخبار دولية
07:25
الحرس الثوري: استولينا على غواصة أميركية غير مأهولة في هرمز
أخبار دولية
07:25
الحرس الثوري: استولينا على غواصة أميركية غير مأهولة في هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-06-01
في شهر التوعية العالمي بالعقم... ملايين الأزواج يواجهون تحديات الإنجاب حول العالم
صحة وتغذية
2026-06-01
في شهر التوعية العالمي بالعقم... ملايين الأزواج يواجهون تحديات الإنجاب حول العالم
0
أخبار لبنان
2026-01-24
الخطيب من الجنوب: العدوان سببه أطماع العدو لا السلاح
أخبار لبنان
2026-01-24
الخطيب من الجنوب: العدوان سببه أطماع العدو لا السلاح
0
فنّ
2026-09-05
"نجوم الأمل" يحصد موركس الفيلم السينمائي اللبناني
فنّ
2026-09-05
"نجوم الأمل" يحصد موركس الفيلم السينمائي اللبناني
0
أخبار لبنان
2026-09-05
الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 5 أيلول: 4358 شهيدا و12359 جريحا
أخبار لبنان
2026-09-05
الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 5 أيلول: 4358 شهيدا و12359 جريحا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:28
أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج
أخبار لبنان
07:28
أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج
0
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
0
أخبار لبنان
07:08
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
أخبار لبنان
07:08
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
0
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
0
أخبار دولية
06:58
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
أخبار دولية
06:58
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
0
أمن وقضاء
06:37
الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار
أمن وقضاء
06:37
الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار
0
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
0
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
2
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
3
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
4
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
7
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
8
فنّ
11:54
صدمة في قضية سعد لمجرد: تشديد عقوبته لهذا السبب…
فنّ
11:54
صدمة في قضية سعد لمجرد: تشديد عقوبته لهذا السبب…
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More