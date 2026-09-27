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وزارة الصحة التابعة للحوثيين: مقتل 7 في غارة استهدفت سوقا في اليمن
أخبار دولية
2026-09-27 | 07:02
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وزارة الصحة التابعة للحوثيين: مقتل 7 في غارة استهدفت سوقا في اليمن
أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 40 آخرين، بينهم أطفال، جراء غارة استهدفت متاجر في سوق بمحافظة تعز اليوم الأحد.
وقالت الوزارة إنها تندد بهذه "الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه المباشر والمتعمد للأعيان المدنية في مفرق ماوية بمديرية التعزية من خلال عدة غارات على محلات تجارية في سوق المؤسسة الاقتصادية".
وقالت ثلاثة مصادر عسكرية بالحكومة اليمنية لرويترز إن الحوثيين كانوا قد أنشأوا مؤخرا معسكرا بالقرب من السوق.
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