أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الصحة التابعة للحوثيين: مقتل 7 في غارة استهدفت سوقا في اليمن

أخبار دولية
2026-09-27 | 07:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الصحة التابعة للحوثيين: مقتل 7 في غارة استهدفت سوقا في اليمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الصحة التابعة للحوثيين: مقتل 7 في غارة استهدفت سوقا في اليمن

أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 40 آخرين، بينهم أطفال، جراء غارة استهدفت متاجر في سوق بمحافظة تعز اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إنها تندد بهذه "الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه المباشر والمتعمد للأعيان المدنية في مفرق ماوية بمديرية التعزية من خلال عدة غارات على محلات تجارية في سوق المؤسسة الاقتصادية".

وقالت ثلاثة مصادر عسكرية بالحكومة اليمنية لرويترز إن الحوثيين كانوا قد أنشأوا مؤخرا معسكرا بالقرب من السوق.

أخبار دولية

الصحة

التابعة

للحوثيين:

استهدفت

اليمن

LBCI التالي
مقتل خمسة أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-11

وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن: مقتل وإصابة 82 شخصا في هجمات بقيادة السعودية منذ 3 أيلول

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-13

وكالة سبأ اليمنية التابعة للحوثيين: الحوثيون استهدفوا مصفاة تابعة لأرامكو في جازان السعودية بطائرتين مسيرتين

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-22

أ.ف.ب: الحوثيون يقولون إن غارات سعودية أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين في محافظة الجوف في اليمن

LBCI
أخبار دولية
2026-08-10

الجيش اليمني: هجوم للحوثيين على المخا يقتل 7 ويصيب 30

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:10

تكليف شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق في حادثة قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
07:25

الحرس الثوري: استولينا على غواصة أميركية غير مأهولة في هرمز

LBCI
أخبار دولية
07:23

وزير إسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان وغزة

LBCI
أخبار دولية
07:08

مقتل خمسة أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-27

وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع

LBCI
خبر عاجل
2026-05-24

نيويورك تايمز: التفاوض في غضون 30 إلى 60 يوما على خطة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وسط إصرار أميركي على التخلي عنه

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-13

أيه بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في مضيق هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافا إيرانية

LBCI
أخبار دولية
2026-04-09

رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:28

أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج

LBCI
أخبار لبنان
07:16

إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف

LBCI
أخبار لبنان
07:00

الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ

LBCI
أخبار دولية
06:58

في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد

LBCI
أمن وقضاء
06:37

الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار

LBCI
أخبار دولية
00:06

وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:47

لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين

LBCI
أخبار دولية
00:57

رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع

LBCI
خبر عاجل
02:42

"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
05:00

"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟

LBCI
فنّ
13:19

رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More