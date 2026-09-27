مقتل خمسة أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا

أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل خمسة أشخاص، بحسب ما أفادت السلطات الأحد، محذرة من أنّ القوات الروسية تهاجم العاصمة "بشكل متواصل"، غداة تعهّد موسكو تحقيق أهداف حربها "بغض النظر عن الظروف".وسقط أحد القتلى في كييف، بينما ذكرت السلطات أنّ الغارات الروسية على المدينة وضواحيها ألحقت أضرارا بأكثر من 16 موقعا سكنيا وصناعيا.وصعّدت روسيا هجماتها على المدينة في السنة الخامسة من غزوها لأوكرانيا، بينما تستعد العاصمة لشتاء آخر في ظل الحرب.وفشلت المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة في إنهاء الحرب التي بدأتها موسكو في العام 2022، في وقت حذّرت الأمم المتحدة من ارتفاع عدد القتلى المدنيين.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ ثلاثة أشخاص قُتلوا في غارات ليلية على منطقة زابوريجيا (جنوب)، وإنّ غارة روسية بطائرة مسيّرة قتلت شخصا في كييف.من جانبه، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إنّ ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح ونُقلوا إلى المستشفى في العاصمة.وقالت بلدية العاصمة إنّ "العدو يواصل مهاجمة كييف من دون توقف باستخدام طائرات مسيّرة هجومية".وأضافت: "تضرّر 16 موقعا"، مشيرة إلى أنّها تشمل 12 منزلا في ضواحي كييف، إضافة إلى مستودع ومنشأة إنتاج.من جانبها، أفادت السلطات في منطقة أوديسا بأنّ "غارة واسعة النطاق" على جنوب منطقة البحر الأسود أسفرت عن مقتل شخص آخر.وقال المسؤول الإقليمي أوليغ كيبر إنّ الغارات الروسية ألحقت أضرارا "بمبنى سكني ومؤسسة طبية وفندق ومتجر، بالإضافة إلى مستودع يُستخدم لتخزين محاصيل الحبوب".