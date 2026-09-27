وزير إسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان وغزة

دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى "الذهاب إلى حرب" في الضفة الغربية المحتلة.



وقال سموطريتش في بودكاست للموقع الإخباري الإسرائيلي "واي نت": "أود أن نضم على الأقل المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة (الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتلك الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية)، وأن نصل في لبنان إلى نهر الليطاني ... لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجددا".



وأضاف الوزير اليميني المتطرف "أعتقد أننا بحاجة إلى الذهاب إلى الحرب في يهودا والسامرة (الاسم المستعمل في إسرائيل للضفة الغربية)، وتفكيك السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب".

