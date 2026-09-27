أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير إسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان وغزة
أخبار دولية
2026-09-27 | 07:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير إسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان وغزة
دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى "الذهاب إلى حرب" في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموطريتش في بودكاست للموقع الإخباري الإسرائيلي "واي نت": "أود أن نضم على الأقل المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة (الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتلك الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية)، وأن نصل في لبنان إلى نهر الليطاني ... لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجددا".
وأضاف الوزير اليميني المتطرف "أعتقد أننا بحاجة إلى الذهاب إلى الحرب في يهودا والسامرة (الاسم المستعمل في إسرائيل للضفة الغربية)، وتفكيك السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب".
أخبار دولية
إسرائيلي
الضفة
الغربية
أجزاء
لبنان
التالي
الحرس الثوري: استولينا على غواصة أميركية غير مأهولة في هرمز
مقتل خمسة أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-08-29
معاريف عن مصادر: الجيش الإسرائيليّ يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليًا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية
خبر عاجل
2026-08-29
معاريف عن مصادر: الجيش الإسرائيليّ يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليًا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
2026-09-04
نتنياهو: أنشطتنا لمكافحة الإرهاب مستمرة بالضفة الغربية وغزة ولبنان وكل مكان يحاول فيه أعداؤنا تهديد إسرائيل
آخر الأخبار
2026-09-04
نتنياهو: أنشطتنا لمكافحة الإرهاب مستمرة بالضفة الغربية وغزة ولبنان وكل مكان يحاول فيه أعداؤنا تهديد إسرائيل
0
أخبار دولية
2026-08-28
الجيش الإسرائيليّ: شن غارة جوية في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-08-28
الجيش الإسرائيليّ: شن غارة جوية في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
2026-08-16
البابا يدعو إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-08-16
البابا يدعو إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:10
تكليف شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق في حادثة قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية
أخبار دولية
08:10
تكليف شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق في حادثة قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية
0
أخبار دولية
07:25
الحرس الثوري: استولينا على غواصة أميركية غير مأهولة في هرمز
أخبار دولية
07:25
الحرس الثوري: استولينا على غواصة أميركية غير مأهولة في هرمز
0
أخبار دولية
07:08
مقتل خمسة أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا
أخبار دولية
07:08
مقتل خمسة أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا
0
أخبار دولية
07:02
وزارة الصحة التابعة للحوثيين: مقتل 7 في غارة استهدفت سوقا في اليمن
أخبار دولية
07:02
وزارة الصحة التابعة للحوثيين: مقتل 7 في غارة استهدفت سوقا في اليمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-27
وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع
أخبار لبنان
2026-06-27
وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع
0
خبر عاجل
2026-05-24
نيويورك تايمز: التفاوض في غضون 30 إلى 60 يوما على خطة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وسط إصرار أميركي على التخلي عنه
خبر عاجل
2026-05-24
نيويورك تايمز: التفاوض في غضون 30 إلى 60 يوما على خطة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وسط إصرار أميركي على التخلي عنه
0
آخر الأخبار
2026-07-13
أيه بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في مضيق هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافا إيرانية
آخر الأخبار
2026-07-13
أيه بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في مضيق هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافا إيرانية
0
أخبار دولية
2026-04-09
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا
أخبار دولية
2026-04-09
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:28
أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج
أخبار لبنان
07:28
أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج
0
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
0
أخبار لبنان
07:08
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
أخبار لبنان
07:08
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
0
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
0
أخبار دولية
06:58
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
أخبار دولية
06:58
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
0
أمن وقضاء
06:37
الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار
أمن وقضاء
06:37
الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار
0
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
0
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
2
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
3
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
4
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
7
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
8
فنّ
13:19
رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)
فنّ
13:19
رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More