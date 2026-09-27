الحرس الثوري: استولينا على غواصة أميركية غير مأهولة في هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استولى على غواصة أميركية غير مأهولة في مضيق هرمز الذي يشكل حاليا محور النزاع بين واشنطن وطهران.



وأذاع التلفزيون الإيراني الرسمي بيانا للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري جاء فيه أنها تمكنت من "خلال عملية منسقة ومعقدة شملت الرصد الاستخباراتي والحرب الإلكترونية، من إيقاع غواصة مسيّرة متطورة تابعة للجيش الأميركي الإرهابي".



وأضاف البيان أن الغواصة "مسيّرة ذكية تعرف باسم ريموس 600" كانت تقوم بأعمال تجسّس.



وتابع البيان أن المسيّرة البحرية باتت في حوزة خبراء إيرانيين لاستخراج البيانات منها.