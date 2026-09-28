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إيران تقول إن لا محادثات مقررة بينها وبين الولايات المتحدة

أخبار دولية
2026-09-28 | 04:19
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إيران تقول إن لا محادثات مقررة بينها وبين الولايات المتحدة
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إيران تقول إن لا محادثات مقررة بينها وبين الولايات المتحدة

أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمّح إلى إمكان معاودتها سريعا. 
     
ونقلت"إرنا" عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الوفد "لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة". 
          
وقالت إرنا أن "وجهات نظر إيران ومواقفها نُقلت بوضوح وصراحة إلى الجانب الأميركي الثلاثاء الماضي عبر وسيط قطري"، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران الثلاثاء. 
     
 

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