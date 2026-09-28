خطف أكثر من 80 شخصا في هجومين منفصلين خلال نهاية الأسبوع في شمال نيجيريا

خطفت عصابات مسلحة أكثر من 80 شخصا في هجومين منفصلين يومي السبت والأحد في شمال نيجيريا، في أحدث سلسلة من عمليات الخطف في هذا البلد بهدف الحصول على فدية.والسبت خطفت عصابات مسلحة 47 مزارعا على الأقل أثناء عملهم في ولاية النيجر، بينما اختُطفت 40 امرأة الأحد في ولاية زمفارا المجاورة، وذلك وفقا لتقريرين أمنيين اطلعت عليهما وكالة فرانس برس ومصدر محلي.