بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية يستخدمها الجيش الأميركي في حربه على إيران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية الاثنين.



واستُدعيت الشرطة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في جنوب غرب إنكلترا في الساعات الأولى من الأحد، بعدما أُبلغت بوجود "مركبات مشبوهة" في المنطقة.



ولم تؤكد السلطات رسميا تفاصيل طبيعة التهديد أو مصدره، لكنها أوقفت خمسة رجال بشبهة "التخطيط لعمل إرهابي" وبموجب اتهامات تتعلق بالمتفجرات، ولا يزالون قيد الاحتجاز. وشوهد خبراء في تفكيك المتفجرات يعملون في الموقع.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأحد إلى الاثنين ردا على سؤال بشأن المشتبه بهم "كنا نحقق بشأنهم. كانوا يريدون إلحاق أضرار كبيرة بقاعدتنا، والتعاون مع البريطانيين كان ناجحا للغاية"، وبدا أنه يومئ برأسه عندما سئل عمّا إذا كانت لهم صلة بإيران.



وأُخليت الأحد قرية ويلفورد المجاورة حيث أُوقف الرجال، وظلت المنطقة مطوقة صباح الاثنين، بعدما أمضى السكان الليل في أماكن إقامة بديلة.



وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس مركبات ثقيلة تستخدم في أعمال البناء تسد مداخل قاعدة فيرفورد، فيما قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ إن التحقيق في الموقع "متواصل اليوم".



