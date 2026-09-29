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البابا لاون: بعض الهيئات داخل الكنيسة الكاثوليكية "ارتكبت أحيانا انتهاكات بصورة ممنهجة"

أخبار دولية
2026-09-29 | 00:48
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البابا لاون: بعض الهيئات داخل الكنيسة الكاثوليكية &quot;ارتكبت أحيانا انتهاكات بصورة ممنهجة&quot;
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البابا لاون: بعض الهيئات داخل الكنيسة الكاثوليكية "ارتكبت أحيانا انتهاكات بصورة ممنهجة"

اعتبر البابا لاون الرابع عشر أن بعض الهيئات داخل الكنيسة الكاثوليكية "ارتكبت أحيانا انتهاكات بصورة ممنهجة"، وذلك غداة تصريحات أدلى بها ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين في فرنسا.
     
وقال البابا الأميركي في تصريح لصحافيين خلال رحلة العودة إلى إيطاليا بعد زيارة إلى فرنسا استمرت أربعة أيام، إن عددا من الضحايا "تحدثوا عن اعتداءات ممنهجة". وأضاف: "شخصيا، أفضل التعبير عن ذلك بطريقة مختلفة، رغم أنني تحدثت بالفعل عن بعض الهيئات داخل الكنيسة التي ارتكبت أحيانا، إن صحّ التعبير، انتهاكات بوصفها جزءا من منظومة قائمة".
     
وكان البابا قد التقى الأحد في لورد سبعة فرنسيين تعرضوا لاعتداءات جنسية داخل الكنيسة، وخصّ كلا منهم بلقاء على انفراد استمر نحو 15 دقيقة أعقبه لقاء جماعي.
     
وقال خمسة من هؤلاء الضحايا، إن البابا لاون الرابع عشر أبدى خلال اللقاء المغلق "فهما عميقا" واعترف بالطابع "الممنهج" لهذه الاعتداءات الجنسية، وهو وصف يشير إلى مسؤولية المؤسسة نفسها عن الانتهاكات، خلافا لاعتبارها مجرد حالات فردية معزولة.
     
وقال جيروم غييمان الذي تعرض لاعتداءات جنسية على يد كاهن حين كان مراهقا: "من وجهة نظره، فإن المعتدين أفراد، لكن ما يسمح باستمرار هذه الأفعال هو الطابع الممنهج داخل المؤسسة، والذي كان قائما وما زال".
     
واعتبر البابا لاون أن الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة تعني تعرّض إيمان أشخاص "لجروح عميقة، بل تدميره أحيانا".
    
وقال الحبر الأعظم: "هكذا تحدثت إليهم عن الكيفية التي أمكن من خلالها اعتبار الكنيسة مسؤولة، في بعض الجوانب، عن هذه الوقائع، ولكن أيضا عن الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه، في اعتقادي، لمساعدتهم على التعافي".
     
وتعد قضية الاعتداءات الجنسية شائكة للغاية بالنسبة إلى الكنيسة في فرنسا، بعد خمس سنوات من تقرير صادم أصدرته اللجنة المستقلة بشأن الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة، وقدّر عدد القصّر الذين تعرضوا لانتهاكات داخلها منذ عام 1950 بنحو 330 ألفا.
     
عقب التقرير الذي أظهر اتساع النطاق الممنهج للاعتداءات داخل المؤسسة، أنشأت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا هيئتين للاستماع إلى الضحايا وجبر الضرر.
     
على صعيد آخر، اعتبر البابا في رحلة العودة إلى إيطاليا أن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ينبغي "أن تؤخذ على محمل الجد"، وأنها لا تندرج في إطار "الأخبار الزائفة".
     
وقال: "إذا سألني أحدهم ما إذا كنت في حالة ذعر، فالجواب هو كلا. أنا أنام ليلا". وأضاف: "لكنني أعتقد أن المخاوف التي يعبّر عنها كثر من خبراء الذكاء الاصطناعي والمتخصصين فيه ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد".

أخبار دولية

البابا لاون

الكنيسة الكاثوليكية

انتهاكات

فرنسا

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