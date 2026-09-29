بوتين يعزّز الجيش الروسي بـ15500 جندي

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي بمقدار 15500 جندي، في رابع قرار من نوعه يصدره خلال العام الحالي.



وأتى القرار في وقت تتكبّد فيه كل من روسيا وأوكرانيا خسائر بشرية متزايدة بعد أكثر من أربع سنوات ونصف السنة على اندلاع الحرب بينهما.



وجاء في نص المرسوم: "يُحدد العدد الرسمي لأفراد القوات المسلحة الروسية عند 2441630 فردا، من بينهم 1550500 عسكري".



وكان بوتين أصدر مراسيم مماثلة لزيادة حجم الجيش في آذار وحزيران وتموز، لتصل الزيادة الإجمالية منذ آذار الماضي إلى 47860 عسكريا.

