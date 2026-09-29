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مقتل 14 شخصا في حريق بمصنع للألعاب النارية في روسيا
أخبار دولية
2026-09-29 | 00:58
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مقتل 14 شخصا في حريق بمصنع للألعاب النارية في روسيا
قضى 14 شخصا على الأقل في حريق اندلع في مصنع للألعاب النارية في وسط روسيا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية روسية الاثنين، نقلاً عن أجهزة الطوارئ.
وأظهرت لقطات نشرها التلفزيون الروسي الرسمي "آر تي" شرارات كثيفة تتطاير من كومة أنقاض مشتعلة.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها: "ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق في مصنع للألعاب النارية في مقاطعة ياروسلافل إلى 14 قتيلا، إضافة إلى إصابة شخص واحد".
ووقع الحادث في قرية كوبرينسك على بعد نحو 100 كيلومتر شمال موسكو، وفقا للوكالة.
وغالبا ما تعزو السلطات الروسية الحرائق المميتة هذه إلى ضعف الالتزام بمعايير السلامة.
وأعلنت نيابة منطقة ياروسلافل فتح تحقيق في شأن احتمال وقوع مخالفات لقواعد السلامة الصناعية.
أخبار دولية
حريق
مصنع
الألعاب النارية
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