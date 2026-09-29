ترامب: خطط لبناء أكبر مصنع للصلب في التاريخ الأميركي في ولاية أيوا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وجود خطط لبناء ما وصفه بأنه أكبر مصنع للصلب في تاريخ الولايات المتحدة في ولاية أيوا، التي تُعدّ محورية في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في تشرين الثاني.



ويهدف ترامب من وراء إعلانه عن المشروع البالغة قيمته 15 مليار دولار، إلى تعزيز حظوظ حزبه الجمهوري في ظل تنامي استياء الناخبين من تكاليف المعيشة واستمرار الحرب مع إيران.



وقال ترامب من المكتب البيضوي: "يسرّنا اليوم أن نعلن أن شركة ميسابي ميتاليكس ستبني أكبر مصنع للصلب في التاريخ الأميركي في ولاية أيوا العظيمة".



وأفاد البيت الأبيض بأن كلفة المصنع ستبلغ 15 مليار دولار، وأنه سيستخدم خام الحديد المستخرج من منجم جديد للشركة في ولاية مينيسوتا، والذي قال إنه أول منجم يُفتتح في الولايات المتحدة منذ 50 عاما.



وكان ترامب فاز بولاية أيوا بفارق مريح في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، لكن المرشحة الجمهورية لمجلس الشيوخ آشلي هينسون تبدو متأخرة حاليا عن منافسها الديموقراطي في استطلاعات الرأي.



ويواجه الجمهوريون خطر فقدان السيطرة على مجلسَي الكونغرس أو أحدهما، ما من شأنه أن يعرقل البرنامج التشريعي لترامب ويعرّضه لخطر مواجهة إجراءات عزل للمرة الثالثة.