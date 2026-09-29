زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي آخر في روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك أكثر من 8000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية، وأن الاستعدادات جارية لنشر 10 آلاف جندي إضافي.



وأشار زيلينسكي إلى "بيانات جديدة" حول نشر قوات من كوريا الشمالية في روسيا، قائلا في منشور على منصة إكس إن القوات "يجري اختيارها للتدريب والنشر لاحقا في روسيا".



وكان زيلينسكي قد ذكر في آب أن ما يصل إلى 50 ألف جندي كوري شمالي قد يتم إرسالهم للقتال إلى جانب روسيا، ودعا كوريا الجنوبية إلى تقديم دعم في مجال الدفاع الجوي لأوكرانيا.



وأعلنت سول في تموز، حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لكييف، لكنها استبعدت الأسلحة الفتاكة منها.



وجاءت تصريحات زيلينسكي أمس الاثنين بعد خلاف بين سول وكييف بسبب إعلانه الأسبوع الماضي أن أوكرانيا نقلت جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى كوريا الجنوبية.



وعبرت سول عن أسفها إزاء هذا الإعلان، مشيرة إلى اتفاق يقضي بالحفاظ على سرية عملية النقل.