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الكرملين: روسيا لا تريد انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي

أخبار دولية
2026-09-29 | 05:27
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الكرملين: روسيا لا تريد انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي
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الكرملين: روسيا لا تريد انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي

أعلن الكرملين أن روسيا لا تريد أن تنسحب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتعتمد على بقائها طرفا فيها.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذا التعليق ردا على تصريحات من مسؤولين إيرانيين عن احتمال انسحاب طهران من المعاهدة التي تلزم طهران بعدم تطوير أسلحة نووية أو حيازتها.

وترتبط روسيا وإيران بعلاقات وثيقة بموجب معاهدة تعاون استراتيجي بين البلدين.

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