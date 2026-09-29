الناتو يؤكد أن الهجمات الروسية المتعددة الوسائل على دوله لن تضعف دعمه لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الثلاثاء إن الهجمات المتعددة الوسائل التي اتهم روسيا بشنها في أوروبا فشلت في تقويض الدعم لأوكرانيا، بعدما أعلنت إستونيا أن موسكو وراء هجوم حرق متعمد استهدف شركة للصناعات الدفاعية الشهر الماضي.



وقال روته للصحافيين "تواصل روسيا حملتها المتهورة من الأعمال العدائية ضد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. إنها تحاول إضعاف عزيمتنا ووقف دعمنا لأوكرانيا، لكنها تفشل...". وأضاف "إنها تفشل في ساحة المعركة في أوكرانيا، وتفشل في تقويض وحدتنا ودعمنا لأوكرانيا".