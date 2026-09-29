السعودية تستأنف تحميل النفط من ميناء ينبع بعد إعادة تشغيل خط شرق-غرب

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تجارية وبيانات شحن أن السعودية استأنفت عمليات تحميل النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد إعادة تشغيل خط الأنابيب شرق-غرب، مما أدى إلى تحسن التوقعات بشأن تصدير النفط من الشرق الأوسط.



واضطرت السعودية إلى إغلاق خط الأنابيب في 11 أيلول بسبب هجمات بطائرات مسيرة اتهمت فصائل مسلحة عراقية بشنها، مما أدى إلى توقف تصدير النفط الخام من ينبع. واستؤنفت عمليات خط الأنابيب يوم الثلاثاء الماضي.



وذكر مصدر في أحد شركات التكرير الآسيوية لـ"رويترز" أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أبلغت عملاءها مساء أمس الاثنين بجدول الشحن في تشرين الأول من ميناء ينبع. وقامت شركة التكرير بتحميل شحنة من الميناء قبل أيام.