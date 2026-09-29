إستونيا تتهم روسيا بالوقوف وراء هجوم تخريبي على شركة دفاعية... والكرملين ينفي

اتهم وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخكنا، أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء هجوم حرق متعمد استهدف شركة "ميلريم روبوتيكس" للصناعات الدفاعية في العاصمة تالين في آب، فيما رفض الكرملين الاتهامات وشدّد على "ألا أساس لها".



وكتب تساخكنا، على منصة إكس: "يمكننا أن نؤكد أن هجوم الحرق المتعمد (...) في تالين كان عملا تخريبيا نفذ بأوامر من أجهزة الاستخبارات الروسية".



وأعلن أن منفذي الهجوم أوقفوا و"لم يعودوا يشكلون تهديدا"، مشيرا إلى أن إستونيا استدعت السفير الروسي.



وقال الوزير: "هذا العمل التخريبي جزء من حملة روسية أوسع نطاقا في أنحاء أوروبا، تهدف إلى ترهيبنا وإضعاف دعمنا لأوكرانيا".



في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، إن "هذه التصريحات لا أساس لها، وتفتقر إلى التروي والمنطق، ولا تمت إلى الواقع بصلة، وبالتالي لا يمكننا التعامل معها بجدية، ولن نفعل ذلك".



وتتهم إستونيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والواقعة على الجناح الشرقي للحلف، روسيا بتنفيذ سلسلة من الأعمال الاستفزازية "متعددة الوسائل" منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.



وعززت إستونيا، إلى جانب جارتيها لاتفيا وليتوانيا، استثماراتها الدفاعية خلال السنوات الماضية، ولا تزال من أبرز حلفاء كييف.