ماكرون يندد بمحاولة روسية "للهروب إلى الأمام" بعد هجوم تخريبي على شركة دفاعية إستونية

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بمحاولة خطرة من قبل موسكو "للهروب إلى الأمام"، عقب اتهام استونيا لروسيا بالوقوف خلف هجوم تخريبي استهدف شركة دفاعية استونية، وهو ما نفاه الكرملين.



وأعرب ماكرون في منشور على منصة إكس عن تضامنه "الكامل" مع استونيا، معتبرا أن تزايد الهجمات المنسوبة إلى موسكو في دول أوروبية، بعد هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبزيغ في ألمانيا، "يعكس نهجا روسيا خطيرا يتسم بالتصعيد والهروب نحو الأمام إلى طريق مسدود لن يؤدي إلا إلى تعميق عزلتها".

وأضاف: "على روسيا أن تدرك أنها لن تنجح في النيل من وحدتنا أو من تصميمنا على مواصلة دعم أوكرانيا".