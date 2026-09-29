الاتحاد الأوروبي يبدي تضامنه مع إستونيا بعد الهجوم التخريبي على شركة دفاعية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "تضامنه الكامل" مع إستونيا بعد اتهامها روسيا بالوقوف خلف عمل تخريبي استهدف شركة دفاعية مصنّعة للطائرات المسيّرة.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان فيغاند: "تكثّف روسيا هجماتها بالقرب من حدودنا، كما أصبحت التهديدات المباشرة التي تستهدف أراضينا أكثر تواترا (...) تسعى موسكو بهذه الطريقة إلى ترهيب أوروبا ودفعها إلى تقليص دعمها لأوكرانيا، لكن ذلك لن يحدث".