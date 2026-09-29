هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بـ"مقذوف غير محدد" أثناء عبورها مضيق هرمز الاثنين

أصيبت سفينة بـ"مقذوف غير محدد" أثناء عبورها مضيق هرمز الاثنين، ما تسبب بحريق على متنها أُخمد لاحقا، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي ام تي او) الثلاثاء.



وقالت الهيئة إنها تلقّت بلاغا متأخرا "من طرف ثالث يفيد بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف غير محدد أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها"، مضيفة أن "الحريق أخمد لاحقا وواصلت السفينة إبحارها، والطاقم بخير".



ويُعد مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط العالمية، محوريا في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران الذي وصل إلى طريق مسدود بعد مرور سبعة أشهر على اندلاعه. ومذّاك، تغلق طهران فعليا المضيق، بينما ردت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.