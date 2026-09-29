نتنياهو: هناك "مؤشرات" على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك "مؤشرات" على محاولة أعداء إسرائيل مهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وقال نتنياهو في خلال زيارته قاعدة "تل نوف" الجوية جنوب تل أبيب "لدينا مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات... أوجه لكم رسالة، لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا في أي وقت، ذراعنا الطولى ستصل إليكم في أي مكان وفي أي وقت"، وذلك بحسب مقطع فيديو نشره مكتبه.