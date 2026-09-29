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الحكومة الإسبانية تعلن تدابير لمواجهة أزمة السكن وسط الاحتجاجات الشعبية
أخبار دولية
2026-09-29 | 08:42
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الحكومة الإسبانية تعلن تدابير لمواجهة أزمة السكن وسط الاحتجاجات الشعبية
أعلنت الحكومة الإسبانية تعليق إخلاء المساكن حتّى العام 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار، في مسعى إلى احتواء أزمة سكن أثارت احتجاجات عارمة.
ويندرج التدبيران اللذان أعلنتهما وزيرة الصحة مونيكا غارسيا غوميز على "اكس" في ختام مفاوضات شاقة أجراها الائتلاف الحاكم، ضمن مشروعين قدّمتهما الحكومة ما زالا بحاجة إلى تصديق البرلمان، حيث لا تحظى حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية بالغالبية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى في إطار تدابيرها إلى "منع الصناديق الانتهازية من شراء المساكن".
ومثل منصات الإيجار السياحية على غرار "اير بي اند بي"، تقع الصناديق الاستثمارية في مرصاد المحتجّين الذين يتّهمونها برفع الأسعار، عبر شراء عقارات في إسبانيا والحدّ من العرض.
وأفادت مونيكا غارسيا غوميز بأن الحكومة تسعى كذلك إلى "الإشراف على الإيجارات الموسمية والغرف المستأجرة".
وكشفت أن ما تمّ التوصّل إليه "ما كان حتّى يمكن تصوّره قبل شهر"، شاكرة الحراك "الذي من دونه، ما كان الأمر ممكنا".
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