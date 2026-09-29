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ولي العهد السعودي يلتقي نائب الرئيس الإماراتي في الرياض
أخبار دولية
2026-09-29 | 10:35
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ولي العهد السعودي يلتقي نائب الرئيس الإماراتي في الرياض
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب الرئيس الإمارات في الرياض الأوضاع في المنطقة، في أول لقاء على هذا المستوى منذ التوتر بين البلدين الخليجين في نهاية العام الماضي، على ما أفاد الإعلام الرسمي.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّه جرى خلال "اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة"، بعد أشهر من الخلاف العلني الحاد على خلفية النزاع في اليمن حيث دعمت كل من الدولتين طرفا مختلفا في مواجهات في الجنوب.
أخبار دولية
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