مقتل خمسة فلسطينيين في غارة جوية اسرائيلية في غزة

قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب عشرون آخرون، بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى بقطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقمه نقلت "خمسة شهداء و20 مصابا، بينهم عدد من الأطفال والنساء، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت حافلة نقل ركاب في تل الهوى" في جنوب غرب مدينة غزة.