وكالة سلامة الطيران الأوروبية تشدد تحذيراتها بشأن أجواء السعودية والأردن

أظهرت نشرة على الموقع الإلكتروني للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أنها أصدرت توجيها لشركات الطيران بشأن المجال الجوي السعودي في أعقاب الزيادة الأحدث في الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.



ولا تشير أحدث توصية بشأن السعودية إلى واقعة اليوم التي تضمنت تحويل مسار طائرة تابعة لشركة (فلاي دبي)، وقالت الوكالة إنها ستواصل مراقبة الوضع لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة أو انخفاض في المخاطر التي تواجه شركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في البلاد.



وتوصي الوكالة، في نشرة منفصلة، بعدم تسيير الرحلات الجوية داخل المجال الجوي للأردن على جميع الارتفاعات ومستويات الطيران، وهو تغيير عن التوصية السابقة التي كانت تدعو إلى توخي الحذر.