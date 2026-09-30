نتانياهو: أحد طيارَي رحلة "فلاي دبي" حاول إسقاط الطائرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن أحد طياري رحلة "فلاي دبي" التي حُوِّل مسارها إلى السعودية الأربعاء، طعن الطيار الآخر وحاول إسقاط الطائرة.



وأورد نتانياهو في رسالة مصورة "أثناء الرحلة، وبينما كانوا يقتربون من بلادنا، طعن أحد الطيارين زميله وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة بمن فيها"، مشيدا بـ"الأبطال" الذين تدخلوا للسيطرة على المهاجم، "وأنقذوا أرواحا كثيرة" وسمحوا "بتجنب كارثة كبرى".



واورد أنه تحدث إلى راكب إسرائيلي اقتحم قمرة القيادة عندما بدأت الطائرة تهوي بسرعة كبيرة، واشتبك مع الطيار الذي كان يحاول إسقاط الطائرة.



وقال نتانياهو "دخل فرد آخر من طاقم الطائرة إلى قمرة القيادة وتمكن من السيطرة على الطائرة وإعادة توازنها".



وأضاف "أحيي هؤلاء الأبطال الذين أظهروا سرعة بديهة وشجاعة استثنائية، لقد أنقذوا أرواحا كثيرة وحالوا دون وقوع كارثة كبرى".



وندد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بما اعتبره "محاولة هجوم إرهابي جهادي" تم "إحباطه بفضل بطولة عدد من الركاب الإسرائيليين".



ولم يذكر كاتس مصدر معلوماته بشأن تحديد الدافع وراء تصرف الطيار الذي لم يُكشف عن هويته.



وأعلن نتانياهو أن السعودية أوقفت مساعد الطيار بعدما طعن، بحسب قوله، الطيار الآخر وحاول إسقاط الطائرة.



وقال "تم توقيف الطيار الذي نفذ عملية الطعن، وتستجوبه السلطات السعودية حاليا"، مضيفا أنه أصدر توجيهات بالاستعداد لتهديدات محتملة أخرى.



وصرح "أصدرت تعليماتي إلى الأجهزة الأمنية بالاستعداد لتهديدات محتملة إضافية. ونواصل إجراء تقييم للوضع".



وكان نتانياهو قد حذر الثلاثاء من هجمات محتملة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر ما دفع زعيم المعارضة يائير لبيد لاتهامه بمحاولة بث الذعر بين الإسرائيليين.



ووجه كاتس انتقادا مبطنا للبيد، قائلا إن التحذيرات الأمنية التي تصدرها الحكومة يجب أن يأخذها على محمل الجد "أعداؤنا في الخارج، وكذلك مسؤولون سابقون لم يعودوا مطلعين على المستجدات".

