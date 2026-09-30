فصائل عراقية موالية لإيران تؤكد أنها "غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق" بشأن تسليم سلاحها

أكّدت فصائل عراقية موالية لإيران الأربعاء أنها "غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق" بشأن تسليم سلاحها، في ظلّ مساع حكومية للتوصل إلى تفاهم معها وسط ضغوط أميركية متزايدة.



وقال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني خلال احتفال للفصائل بانتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة الجهاديين "منذ أكثر من أربعين يوما، انخرطت المقاومة الإسلامية (...) في مفاوضات لبحث عملية تنظيم سلاح المقاومة (...) مع احتفاظ المقاومة الإسلامية بحقها في الرد المباشر على أي خرق أو انتهاك أميركي أو صهيوني لسيادة العراق، غير أن رد الحكومة العراقية لم يصلنا حتى هذه الساعة".



وأضاف "بناء على ذلك، تعلن المقاومة الإسلامية أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي".