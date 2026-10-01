بزشكيان: طهران لن تتهرب من الحوار مع واشنطن

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ان إيران لن تتهرب أبدا من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار.



ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عنه القول "لم نتهرب يوما من المحادثات ولن نفعل ذلك أبدا رغم أن الولايات المتحدة استهدفت بلادنا ثلاث مرات على الرغم من توقيع اتفاقية".