نتنياهو: مساعد طائرة فلاي دبي خضع لتلقين أفكار إسلامية متطرفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساعد الطيار الذي حاول إسقاط طائرة ركاب كانت متجهة إلى إسرائيل "خضع لتلقين أفكار إسلامية متطرفة".وذكر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "نعلم أنه خضع لعملية تلقين أفكار إسلامية متطرفة".وقال لبرنامج فوكس اند فريندز إنه سيتمكن من تحديد ما إذا كان مساعد طيار طائرة فلاي دبي على صلة بإيران في غضون أيام قليلة.