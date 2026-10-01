السفير السعودي لدى اليمن: المملكة تقدم نحو 60 مليون دولار لحكومة اليمن لدعم الميزانية

أعلن محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، في منشور على منصة "إكس"، أن المملكة قدمت للحكومة اليمنية دفعة جديدة من دعم الموازنة تتجاوز قيمتها 224 مليون ريال سعودي (59.66 مليون دولار).ويأتي التمويل وسط تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، الذين كثفوا الهجمات على المدن السعودية والبنية التحتية للطاقة.وقال آل جابر إن التمويل قُدم بتوجيه من القيادة السعودية واستجابة لطلب من الحكومة اليمنية، في ظل ما وصفها بأنها "اعتداءات إرهابية تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية على موارد وممتلكات ومصالح الشعب اليمني الشقيق".وأضاف أن المنحة، المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تهدف إلى تعزيز "التدفقات المالية الحكومية، ودعم كفاءة السياسة المالية، ويسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطن اليمني".