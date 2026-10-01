وزارة الصحة: مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في شمال الضفة الغربية المحتلة

قُتل فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأعلنت الوزارة "استشهاد المواطن مشهور شاهر محمد ياسين (51 عاما) برصاص مستعمرين" في قرية ياسوف في شرق سلفيت في شمال الضفة الغربية.



وأصيب ياسين بالرصاص الحي في البطن، فيما أصيب شخص آخر بشظية رصاص في الخاصرة، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أفادت أن طواقمها تعاملت مع الإصابتين ونقلتهما إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

