الشرطة البريطانية تعتقل رجلا يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية في تحقيق بشأن قاعدة جوية

ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في التخطيط لأعمال إرهابية، وذلك في إطار تحقيق بشأن نشاط مشبوه بالقرب من قاعدة جوية قالت بريطانيا إن إيران قد تكون ضالعة فيه.