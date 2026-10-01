وزير الدفاع السعودي يبحث أمن المنطقة مع نظيره الأميركي

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في منشور على منصة إكس إنه أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي بيت هيغسيث استعرضا خلاله الشراكة الإستراتيجية الدفاعية السعودية الأميركية وبحثا تنسيق جهود البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وجاء الاتصال بينهما عقب تجدد هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السعودية. وتعمل الرياض على تعزيز شراكاتها الدفاعية الإقليمية وسط أزمة أشمل تتعلق بإيران وحلفائها.