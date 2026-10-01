السعودية: الحوثيون استهدفوا محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة

أفاد التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن الذي تقوده السعودية الخميس بوقوع هجوم على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة.



وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي في بيان على منصة "اكس" إن "هجوما إرهابيا" وقع فجر الثلاثاء "على محطة (الطيبة) لتوزيع الكهرباء" في المدينة المنورة، و"أثبتت نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان".



ولفت إلى أن الهجوم استهدف "أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي الشريف"، و"تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية".



ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري حوثي نفيه شن الحوثيين الهجوم.



وقال إن "ما يروّج له العدو السعودي... باستهداف محطة الكهرباء في المدينة المنورة لا أساس له من الصحة".



