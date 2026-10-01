السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في المملكة قوله إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مساعد الطيار على متن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب اعتدى على قائد الطائرة أثناء رحلة أمس الأربعاء، ما أجبر الطائرة على تنفيذ هبوط اضطراري في مدينة تبوك السعودية.وأضاف المسؤول، فيما يمثل أول تعليق للسعودية على الواقعة، أن قائد الطائرة ومساعده غادرا إلى أبوظبي صباح اليوم بعد سماح الفريق الطبي.وذكر المصدر المسؤول أن التحقيقات الأولية تمت من قبل الجهات المختصة بالمملكة بمشاركة فريق أمني من دولة الإمارات.