التحالف بقيادة السعودية: اعتراض صاروخين و4 مسيرات أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض أربع طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية ودمرها فوق مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة بالإضافة إلى صاروخين باليستيين فوق كل من خميس مشيط وجازان.



وتأتي عمليات الاعتراض في ظل تصعيد حاد بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، إذ أفاد التحالف بوقوع سلسلة من الهجمات التي تشنها الجماعة بطائرات مسيرة وصواريخ على الأراضي السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية.