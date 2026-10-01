أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض صاروخين و4 مسيرات أطلقها الحوثيون
أخبار دولية
2026-10-01 | 15:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض صاروخين و4 مسيرات أطلقها الحوثيون
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض أربع طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية ودمرها فوق مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة بالإضافة إلى صاروخين باليستيين فوق كل من خميس مشيط وجازان.
وتأتي عمليات الاعتراض في ظل تصعيد حاد بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، إذ أفاد التحالف بوقوع سلسلة من الهجمات التي تشنها الجماعة بطائرات مسيرة وصواريخ على الأراضي السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
أخبار دولية
بقيادة
السعودية:
اعتراض
صاروخين
مسيرات
أطلقها
الحوثيون
التالي
إيران تطلب من العراق اتخاذ إجراءات لرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-26
التحالف بقيادة السعودية يقول إنه اعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط
آخر الأخبار
2026-09-26
التحالف بقيادة السعودية يقول إنه اعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط
0
أخبار دولية
2026-07-13
التحالف بقيادة الرياض يعلن التصدّي لصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية
أخبار دولية
2026-07-13
التحالف بقيادة الرياض يعلن التصدّي لصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية
0
آخر الأخبار
15:06
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان بالمملكة
آخر الأخبار
15:06
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان بالمملكة
0
أخبار دولية
2026-09-20
التحالف بقيادة السعودية يتهم الحوثيين بإطلاق صاروخ بالستي على الرياض فجر السبت
أخبار دولية
2026-09-20
التحالف بقيادة السعودية يتهم الحوثيين بإطلاق صاروخ بالستي على الرياض فجر السبت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:59
جرير: أميركا والدول الأوروبية تحرض على التعاون بشأن إمدادات الديزل
أخبار دولية
16:59
جرير: أميركا والدول الأوروبية تحرض على التعاون بشأن إمدادات الديزل
0
أخبار دولية
16:31
هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول استهدف ناقلة في مضيق هرمز
أخبار دولية
16:31
هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول استهدف ناقلة في مضيق هرمز
0
أخبار دولية
16:08
إيران تطلب من العراق اتخاذ إجراءات لرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية
أخبار دولية
16:08
إيران تطلب من العراق اتخاذ إجراءات لرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية
0
أخبار دولية
14:45
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
أخبار دولية
14:45
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-27
الراعي: الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا إستسلاما للأزمات بل ثبات على الهدف ومثابرة في العمل حتى بلوغ النتيجة ولبنان يحتاج الى هذا النوع من الصبر أي صبر يرافق القرار والحوار والعمل المجدي من أجل قيام دولة قادرة على تحمّل كامل مسؤولياتها
آخر الأخبار
2026-09-27
الراعي: الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا إستسلاما للأزمات بل ثبات على الهدف ومثابرة في العمل حتى بلوغ النتيجة ولبنان يحتاج الى هذا النوع من الصبر أي صبر يرافق القرار والحوار والعمل المجدي من أجل قيام دولة قادرة على تحمّل كامل مسؤولياتها
0
أخبار لبنان
2026-09-23
وزير المالية ياسين جابر يبحث مع البنك الدولي أولويات التعاون: الربط الإقليمي وإصلاح الكهرباء والجمارك والتمويل السكني والادارة المالية
أخبار لبنان
2026-09-23
وزير المالية ياسين جابر يبحث مع البنك الدولي أولويات التعاون: الربط الإقليمي وإصلاح الكهرباء والجمارك والتمويل السكني والادارة المالية
0
اخبار البرامج
2026-01-27
"هذه مواصفات رجل أحلامي"... كارين رزق الله تكشف: من هي الموهبة الّتي تراها نجمة المستقبل؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-27
"هذه مواصفات رجل أحلامي"... كارين رزق الله تكشف: من هي الموهبة الّتي تراها نجمة المستقبل؟ (فيديو)
0
أمن وقضاء
2026-03-25
قوى الأمن: تعميم صورة موقوف أقدم على تنفيذ عدّة عمليات احتيالية... هل وقعتم ضحية لأعماله؟
أمن وقضاء
2026-03-25
قوى الأمن: تعميم صورة موقوف أقدم على تنفيذ عدّة عمليات احتيالية... هل وقعتم ضحية لأعماله؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق
تقارير نشرة الاخبار
14:07
مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق
0
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:35
بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها
فنّ
10:35
بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها
2
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
3
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦
4
آخر الأخبار
12:06
مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا
آخر الأخبار
12:06
مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا
5
آخر الأخبار
05:43
مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين
آخر الأخبار
05:43
مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين
6
أخبار دولية
00:16
إسرائيل أعلنت أنّ أحد طياري رحلة فلاي دبي حاول إسقاط الطائرة المتجهة الى تل أبيب
أخبار دولية
00:16
إسرائيل أعلنت أنّ أحد طياري رحلة فلاي دبي حاول إسقاط الطائرة المتجهة الى تل أبيب
7
أخبار دولية
14:45
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
أخبار دولية
14:45
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
8
أخبار لبنان
03:31
مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال: "تمينا" TAMINA
أخبار لبنان
03:31
مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال: "تمينا" TAMINA
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More