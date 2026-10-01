إيران تطلب من العراق اتخاذ إجراءات لرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن طهران طلبت من العراق اتخاذ خطوات لرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بسبب العقوبات الأميركية وإعادة حركة الطيران إلى وضعها الطبيعي.



وجاء الطلب عقب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين في ظل عقوبات أميركية تقيد تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية.