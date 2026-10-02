ترامب يقول إنه قد يطلب من الأوروبيين السحب من احتياطياتهم من الديزل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطياتهم الاستراتيجية من الديزل في محاولة لكبح جماح الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب الحرب مع إيران.



وقال ترامب للصحافيين خلال جولة انتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي في تكساس: "قد نقوم بذلك، لديهم بعض المخزون من الديزل"، وذلك في أعقاب دعوة وزير الخزانة سكوت بيسنت أوروبا إلى الإفراج "الفوري" عن كميات من احتياطياتها.