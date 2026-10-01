فرانس برس: دوي انفجارات عنيفة في صنعاء

أفاد مراسل وكالة فرانس برس ليل الخميس الجمعة، بسماع دوي ثلاثة انفجارات قوية في صنعاء ترافق مع تصاعد للدخان، فيما قالت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين إن السعودية استهدفت بضربات صنعاء ومحافظات أخرى، في ظل النزاع المتجدد في اليمن.وقالت سبأ: "عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران".وهذه أول غارات يتهم الحوثيون السعودية بشنها على صنعاء منذ اتهامهم الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه في تموز، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.