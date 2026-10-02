ماكرون يدعو مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل من دون قيود على التصدير

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول مجموعة السبع إلى التنسيق بهدف خفض أسعار الوقود، في وقت يقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأوروبيين السحب من احتياطاتهم الإستراتيجية من الديزل ويؤيد حظر تصدير بلاده لهذه المادة.

وأفاد قصر الإليزيه عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي والأميركي بأن ماكرون "شدّد على أن لدول مجموعة السبع مصلحة مشتركة في التحرك بشكل منسّق، من دون فرض قيود على الصادرات". ولفتت الرئاسة الفرنسية الى أن ماكرون الذي تواصل كذلك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "يعتزم عقد اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع في أقرب وقت ممكن لضمان تنسيق التدابير الواجب اتخاذها".