أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إغلاق مئات المدارس الثانوية في فرنسا مع تصاعد احتجاجات الطلاب

أخبار دولية
2026-10-02 | 06:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إغلاق مئات المدارس الثانوية في فرنسا مع تصاعد احتجاجات الطلاب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إغلاق مئات المدارس الثانوية في فرنسا مع تصاعد احتجاجات الطلاب

أُغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين وأوقفت الشرطة على إثرها نحو ألفي شخص، وفق مسؤولين.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة.

ويقول الطلاب إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلا عن كثرة غياب الموظفين.

وتقول الحكومة إن هذه الشكاوى مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف.

وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي إن "حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف"، مضيفا أن من المتوقع أن يغلق الجمعة نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد.

 

أخبار دولية

المدارس

الثانوية

فرنسا

تصاعد

احتجاجات

الطلاب

LBCI التالي
رويترز عن مصدر: أوروبا تبحث السحب من مخزونات الديزل بعد ضغوط أميركية
ماكرون يدعو مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل من دون قيود على التصدير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-18

إسبانيا تنقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة مع تصاعد الخطاب ضد الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-26

التربية ذكّرت بضرورة تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
13:01

وزارة التربية تُبقي التعليم الثانوي في حصارات وتَنقل طلاب الثالث الثانوي إلى جبيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-26

وزيرة التربية التقت السفير ماغرو والبحث تناول موضوع اعفاء الطلاب اللبنانيين في فرنسا من رسوم التسجيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:05

هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول خلال خروجها من مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
11:45

الحكومة العراقية: 40 رحلة يومياً من وإلى النجف لشركات الطيران الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
11:24

مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام​

LBCI
أخبار دولية
10:46

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة متهمة بتمويل حماس تشمل منظمتين فرنسيتين​

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-21

مقدمة النشرة المسائية 21-7-2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-30

يديعوت أحرونوت: الموساد أجرى تحقيقا بشأن طاقم طائرة فلاي دبي الجديدة المتوجهة إلى مطار بن غوريون

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-25

الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على المنصوري وطيرحرفا وتفجير في المنصوري ومجدل زون وقصف لعيناتا وبيت ليف وتوغل إسرائيلي من حداثا لحاريص

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-16

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يترك أي حساب مفتوحا في أي ساحة وسندافع بقوة عن جنودنا ومواطنينا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
09:55

أطباق خريفية مع الشيف فادي زغيب: سلطة موسمية والسمك المحمّر مع باستا لينغويني (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:52

نواف سلام يعود الى النبطية برسالتين

LBCI
أخبار لبنان
07:02

المطارنة الموارنة ندّدوا بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب: ندعو إلى دعم المفاوضات وحصر السلاح بيد الدولة والتقدّم في الإصلاح الاقتصادي

LBCI
أخبار لبنان
06:35

وزير الصحة يعرض ملف التغطية الدوائية

LBCI
أخبار دولية
06:29

طيار رحلة "فلاي دبي" لرئيس وزراء الهند: لم يكن ممكنا أن أترك جميع الركاب يموتون

LBCI
أخبار دولية
03:25

ترامب يشتبه بضلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق

LBCI
حال الطقس
14:05

الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:54

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:19

أسرار الصحف 2-10-2026

LBCI
حال الطقس
14:05

الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات

LBCI
حال الطقس
05:32

الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:45

السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها

LBCI
أخبار لبنان
05:05

"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"

LBCI
أخبار لبنان
09:37

القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات

LBCI
أخبار لبنان
05:43

عون: أبناء الجنوب هم حراس الأرض... والدولة سندكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More