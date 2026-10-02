رويترز عن مصدر: أوروبا تبحث السحب من مخزونات الديزل بعد ضغوط أميركية

ذكر مصدر مطلع لرويترز أن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت مقترحا فرنسيا لسحب كميات إضافية من مخزونات الديزل، استجابة لضغوط أميركية على الدول الأوروبية لطرح مزيد من الإمدادات في السوق في محاولة لخفض أسعار الوقود المتصاعدة.

وأوضح المصدر أنه خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، ناقشت حكومات دول الاتحاد مقترحا فرنسيا بأن تسحب الدول الأوروبية 50 مليون برميل من الديزل، وأن تسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 50 مليون برميل من النفط الخام.

ولفت المصدر الى أن الدول ترى أن أي اتفاق بشأن سحب المزيد من مخزونات الديزل يجب أن يتضمن تعهدا أميركيا بتجنب فرض حظر أحادي الجانب على صادرات الديزل.

وأشار إلى أن قادة دول مجموعة السبع قد يجرون اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة.