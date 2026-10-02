شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تسجل أعلى مستوى منذ الحرب

أظهرت بيانات لشركات متخصصة في التحليلات أن عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال العابرة لمضيق هرمز ارتفع في أيلول إلى أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، رغم استمرار المخاوف الأمنية وحالة الغموض.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إنرجي إن 19 شحنة في المجمل من الغاز الطبيعي المسال عبرت الممر المائي الحيوي في أيلول، منها 13 شحنة من قطر وست شحنات من الإمارات.

وقال إريك يب، كبير المحللين في ستاندرد اند بورز، إن ذلك يقارن مع 15 شحنة في حزيران، عندما بدأ اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يدخل حيز التنفيذ.

وأوضح "تسارعت حركة عبور شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من أيلول، وإذا استمر هذا الاتجاه خلال تشرين الأول، فقد نشهد تعافيا في إجمالي العبور الشهري إلى 25 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب".

تظهر بيانات كبلر أن 21 شحنة في المجمل من الغاز الطبيعي المسال عبرت مضيق هرمز في أيلول، ارتفاعا من 15 شحنة في حزيران.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عبور عدد أكبر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بقطر للطاقة، سواء المحملة أو الفارغة، مضيق هرمز رغم الصراع.