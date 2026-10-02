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طيار رحلة "فلاي دبي" لرئيس وزراء الهند: لم يكن ممكنا أن أترك جميع الركاب يموتون
أخبار دولية
2026-10-02 | 06:29
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طيار رحلة "فلاي دبي" لرئيس وزراء الهند: لم يكن ممكنا أن أترك جميع الركاب يموتون
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طيار رحلة "فلاي دبي" لرئيس وزراء الهند: لم يكن ممكنا أن أترك جميع الركاب يموتون
أبلغ سميت ماتشار، قائد طائرة رحلة "فلاي دبي" الذي يُشتبه بأنه تعرّض للطعن على يد مساعده خلال رحلة بين دبي وتل أبيب، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأنه تصرّف بدافع حماية ركاب الطائرة التي هبطت اضطراريا في مدينة تبوك السعودية.
وقال ماتشار في مكالمة مصورة مع مودي من سرير المستشفى، نشر رئيس الوزراء شريط فيديو منها على منصات التواصل الاجتماعي: "كنت أحاول أن أنقذ حياتي، لكن كنت أعلم أنه لا يمكن أن أترك جميع هؤلاء الركاب يموتون".
أخبار دولية
طيار
فلاي دبي
ناريندرا مودي
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