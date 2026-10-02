مستشار الرئيس الإماراتي يشيد بشجاعة طيار رحلة فلاي دبي في مواجهة "عمل إرهابي خطير"

أشاد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش الجمعة بشجاعة قائد طائرة "فلاي دبي" سميت ماتشار الذي تعرّض لاعتداء من مساعده خلال رحلة بين دبي وتل أبيب هبطت اضطراريا في تبوك السعودية.

وقال قرقاش، في منشور على منصة ”إكس“، إن الطيار الهندي يستحق "كل التقدير، فقد جسّد في مواجهة عمل ارهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية. مهنيته وحسّه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلا حقيقيا".

وأضاف "بعيدا عن الاختزال السهل لما جرى أو تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة والتحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب".