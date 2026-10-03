الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في الرياض

أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ بالستية ومسيّرات، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين في ظل تبادل الضربات مع السعودية.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وذلك بعدد من الصواريخِ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو" في العاصمة السعودية الرياض، لافتا إلى أن الإصابة كانت "دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة".



وتصاعدت ألسنة اللهب ودخان أسود من منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية جنوب الرياض على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس في وقت سابق السبت، فيما يتواصل تبادل الضربات بين السعودية الداعمة للحكومة في اليمن والحوثيين المدعومين من إيران.